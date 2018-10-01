В Сан-Марино появился памятник Юрию Гагарину

РИМ, 1 октября. /ТАСС/. Памятник советскому космонавту, первому человеку в космосе Юрию Гагарину появился в Сан-Марино. Торжественная церемония состоялась в понедельник в присутствии посла РФ в Италии и Республике Сан-Марино Сергея Разова и представителей сан-маринского руководства и была приурочена 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба российского посольства.

Разов напомнил, что первые дипломатические связи начались еще в середине прошлого века. "Как известно, отправной точкой в российско-санмаринских отношениях считается 29 февраля 1956 года, когда посол СССР в Италии проинформировал сан-маринские власти о согласии правительства СССР на установление официальных отношений с республикой, а полноформатные дипломатические отношения с РФ на уровне послов двух государств были установлены 30 сентября 1993 года. Двусторонние отношения между Россией и Сан-Марино носят традиционно дружественный характер, основываются на конструктивных подходах, взаимном уважении и учете интересов друг друга, культурной близости народов двух стран. Основатель вашего государства, Святой Марин - христианский святой, почитаемый и Русской православной церковью", - сказал дипломат.

Он отметил, что в последние годы на фоне осложнения отношений между Россией и Западом "Сан-Марино остается в числе тех, кто проявляет политическую дальновидность, выступая за дальнейшее развитие сотрудничества с нашей страной".

"Мы со своей стороны выступаем за активизацию двусторонних контактов, расширение взаимодействия по политической линии, в торгово-экономической и культурно- гуманитарной областях. Рассчитываем на углубление диалога по международной повестке в целях обеспечения безопасности и добрососедства в Европе, решения актуальных мировых проблем. Не могу не сказать о том, что большое количество россиян привлекают красоты и достопримечательности Сан- Марино", - заметил Разов.

Памятник Гагарину на еще одной вершине

Говоря о новом памятнике, сближающем Россию с Сан-Марино, посол напомнил, что на горе Титано, на склонах которой раскинулся центр республики, в старом городе стоит памятник детям Беслана. "Это - один из немногих памятников [жертвам трагедии] за пределами России. Он был торжественно открыт в 2005 году в присутствии капитанов-регентов [глав республики, избираемых каждые полгода]. Это настоящий символ искренней дружбы, взаимной симпатии и общих ценностей", - заключил Разов.

Состоявшаяся в понедельник церемония также очень символична, поскольку состоялась после приведения к присяге новых капитанов-регентов. Установка бюстов Гагарину - масштабный проект российского фонда "Диалог культур - Единый мир". Только в Италии таких памятников было открыто уже пять, в том числе на высокогорье в обсерватории "Макс Валье" в Астрономической деревне долины Еггенталь в итальянских Альпах.

Кроме того, памятники и бюсты Гагарина установлены фондом в известных университетах, музеях, исследовательских центрах, обсерваториях и планетариях Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, США, Индии, Китая и многих других государств. Республика Сан-Марино, находящаяся на территории Апеннин и сумевшая сохранить независимость с 301 года, пополнила этот список.

Накануне Сан-Марино и РФ обменялись приветственными посланиями в честь 25-летия установления полноформатных дипломатических отношений. В письме главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в частности отмечается, что произошедшая за последние годы активизация контактов между Россией и Сан-Марино в различных областях способствовала раскрытию значительного потенциала двусторонних связей и созданию благоприятных условий для плодотворного сотрудничества в будущем. Со своей стороны государственный секретарь Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Никола Ренци выразил удовлетворение высоким уровнем и дружественным характером отношений между двумя странами. По его мнению, нынешняя годовщина придаст новый импульс динамично развивающимся контактам как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.