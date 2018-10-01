Эксперты: легитимизация референдума в Македонии сильно обострит обстановку в стране

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Попытки легитимизировать неудачный референдум по переименованию Македонии в парламенте страны могут привести к обострению ситуации в республике, поскольку перспективы ее членства в Евросоюзе и НАТО остаются для македонцев болезненным вопросом. Такое мнение в понедельник высказали российские эксперты, прокомментировавшие ТАСС итоги прошедшего в воскресенье плебисцита.

"Ситуация может развиваться по непредсказуемым сценариям, - считает эксперт отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. - Понятно, что сейчас европейские партнеры будут делать все возможное, чтобы протащить результаты референдума в македонском парламенте, поскольку иначе они ставят под вопрос собственную легитимность в регионе и конкретно в Македонии".

Между тем, по словам старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Владимира Оленченко, такие попытки легитимизировать результаты неудачного референдума способны вызвать протесты населения. "Следует учитывать взрывной балканский менталитет, так что спокойно итоги референдума приняты не будут, следует ожидать протестных акций. Тот факт, что итоги [голосования] не сразу вносят в парламент, также свидетельствует о том, что протестные акции ожидаются, и ожидают их как раз те люди, которые организовывали референдум", - сказал аналитик.

Провал Европы

Энтина отметила, что результаты референдума фактически означают провал политики Евросоюза на Балканах. "Два года назад во время самого острого периода политического кризиса [в Македонии] они продемонстрировали, что вообще ничего не могут без Вашингтона, - пояснила собеседница агентства. - Теперь они показали что "морковка", данная македонцам в виде формулировки [о членстве в ЕС и НАТО], - это не столько голосование за переименование, сколько за евроатлантическую перспективу. Однако эта "морковка" не сработала".

В свою очередь Оленченко обратил внимание на то, что из крупных международных фигур на результаты референдума первым отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Это весьма примечательно в том смысле, что четко показывает, в чьих интересах проводился референдум в Македонии, кто является основным выгодополучателем от него", - сказал он.

Как отметил эксперт, для понимания дальнейшего развития ситуации, на которую оказывают значительное влияние внешние игроки, "нужно внимательно смотреть на то, как на результаты референдума будут реагировать лидеры политических партий и общественных организаций".

Итоги голосования

17 июня главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

30 сентября в Македонии прошел референдум, который был призван подвести итоги 27-летнему спору с Грецией по поводу названия страны, совпадающего с наименованием области на севере соседней страны. На голосование выносился вопрос: "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Македонии, представленным на сайте ведомства после подсчета 100% бюллетеней, явка составила 36,91%. Фактически необходимый для официального признания результатов референдума порог явки - более 50% - не был преодолен. По данным избиркома, за межправительственный договор с Грецией высказалось 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего числа проголосовавших, против - 5,65%.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил в понедельник, что 2 октября все же намерен начать переговоры с оппозицией относительно голосования в македонском Собрании (парламенте) по договору с Грецией о переименовании Республики Македония.