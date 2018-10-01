СМИ: ближневосточное агентство ООН эвакуирует международный персонал из сектора Газа

ТАСС, 1 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приняло в понедельник решение эвакуировать в срочном порядке свой международный персонал из сектора Газа. Об этом сообщил новостной портал Sama News.

По его данным, девять иностранных сотрудников планируется вывезти из анклава через контрольно-пропускной пункт Эрез рядом с городом Бейт-Ханун на севере сектора. Ряд источников, на которые ссылается издание, утверждает, что агентство пошло на такой шаг после оценки обстановки в сфере безопасности, проведенной экспертами ООН. В частности, они полагают, что экстренная эвакуация персонала в настоящее время продиктована продолжающимися демонстрациями против БАПОР, отсутствием возможности у работников беспрепятственно проходить в их офисы, а также растущей угрозой их жизни.

Тысячи местных сотрудников БАПОР проводят с середины сентября манифестации в секторе, протестуя против действий руководства организации в анклаве, в том числе против сокращений персонала, сворачивания ряда программ и оказания традиционных услуг палестинцам после решения Вашингтона прекратить отчисление средств на содержание данной структуры. В понедельник, как сообщил Sama News, десятки человек устроили акции протеста у офиса координатора агентства в Газе Маттиаса Шмали. Со вторника местный профсоюз обещает начать во всех профильных учреждениях двухдневную всеобщую забастовку.

31 августа Госдепартамент США объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечалось в заявлении американского внешнеполитического ведомства, взамен власти США намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе "прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров".

В итоге БАПОР столкнулось с острейшим кризисом, под угрозой закрытия оказались многие проводимые им программы помощи палестинцам. Как заявлял генеральный комиссар организации Пьер Кренбюль, до конца года для ее нормального функционирования необходимо около $200 млн, призвав доноров увеличить их вклады. Часть недостающих средств была погашена за счет поддержки со стороны ряда государств, в первую очередь арабских, однако до сих пор БАПОР испытывает серьезную нехватку финансирования - около $70 млн.