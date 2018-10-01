Митинг против закона о национальном характере Израиля прошел в посольстве Палестины в РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Десятки человек приняли участие в понедельник в митинге против закона о еврейском характере Государства Израиль. Акция протеста прошла в посольстве Палестины в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Во дворе миссии собрались дипломаты, представители палестинской диаспоры и арабских СМИ. Выразить солидарность с палестинским народом пришел посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

Выступая на митинге, глава дипмиссии Палестины Абдель Хафиз Нофаль напомнил, что 21% граждан Израиля являются палестинскими арабами и назвал закон о национальном характере апартеидом. "Мы будем бороться против этого закона", - добавил дипломат.

Кроме того, он подверг резкой критике политику США на Ближнем Востоке, в частности, признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда американского посольства, а также решение прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Мы уверены в том, что арабский мир поддержит права палестинского народа", - подчеркнул Нофаль.

Принятый Кнессетом 19 июля закон о еврейском характере Государства Израиль закрепляет в основном законе статус Израиля как национального государства еврейского народа, а также характер Израиля как еврейского и демократического государства, символы государства, Иерусалим как столицу Израиля, иврит как государственный язык при предоставлении арабскому лишь особого статуса, право евреев на репатриацию в Израиль. В законе указывается, что государство рассматривает развитие еврейских поселений как национальный интерес и предпримет шаги для того, чтобы поощрять и продвигать его. Петиции в Верховный суд еврейского государства с требованием отменить ряд положений этого закона уже подали ассоциации, представляющие интересы израильских арабов, а также друзской общины страны.