Вучич: предстоящая встреча с Путиным имеет особое значение для Белграда

БЕЛГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Белград рассчитывает на поддержку России в решении своих политических и национальных задач, предстоящая во вторник встреча с президентом РФ Владимиром Путиным имеет для Сербии особое значение.

На это указал в понедельник журналистам президент Сербии Александар Вучич, находящийся с визитом в Москве.

"Момент, в который я встречаюсь с президентом Путиным, является одним из самых значимых для нас за последние несколько лет. Ситуация в нашем регионе очень сложная, необходимы соизмерять каждое слово и, конечно, каждый политический шаг. В момент, когда мы можем быть довольны экономическим прогрессом, у нас значительные политические проблемы в регионе. Поэтому встреча с президентом Путиным имеет особое значение", - сказал Вучич. Его слова транслирует национальное телевидение Сербии.

По словам сербского президента, лидеры двух стран намерены обсудить двусторонние отношения. "Они хорошие в политическом смысле, хорошие - в экономическом, но должны быть намного лучше", - отметил он. "Мы обсудим много конкретных проектов, которые имеют большое значение для лучшей жизни наших граждан", - сказал Вучич.

Кроме того, по его словам, лидеры двух стран обсудят ситуацию в Европе и в мире. "Сейчас другие условия и возможности, большая напряженность, и важно обо всем этом поговорить. Обо всех отдельных случаях, которые имели место и которые могут случиться в будущем", - отметил сербский лидер.

Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что на предстоящей встрече лидеры двух стран "обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику".

Ранее сербский президент сообщил, что на встрече с Путиным он намерен обсудить ситуацию в Косове и Метохии и попросить его поддержки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что "эта встреча планировалась несколько месяцев тому назад" и "ее проведение не связано с ростом напряженности в регионе".

Между тем он подчеркнул, что "растущая напряженность" на Балканах будет в повестке переговоров, как и другие темы. "Народы двух стран связывает общая история, теплые чувства, очень обширные торгово-экономические связи", - сказал представитель Кремля, добавив, что Сербия является давней страной - партнером России.