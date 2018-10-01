ЦИК ЛНР зарегистрировал Пасечника в качестве кандидата на должность главы республики

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) после проверки предоставленных документов и подписных листов зарегистрировала исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника в качестве кандидата на выборах главы ЛНР 11 ноября 2018 года. Об этом сообщили в понедельник в ЦИК ЛНР.

"Центральной избирательной комиссией Луганской народной республики завершена проверка представленных Леонидом Ивановичем Пасечником документов и подписных листов избирателей в поддержку его выдвижения на выборах главы Луганской народной республики, назначенных на 11 ноября 2018 года", - цитирует представителя комиссии агентство Луганскинформцентр.

В ЦИК уточнили, что "по результатам проверки кандидат в поддержку своего выдвижения собрал 1540 подписей избирателей, из которых ЦИК ЛНР достоверными признал 1496, недействительными - 44 подписи".

Центризбирком отказал в регистрации на выборы Держаку Леониду Нестеровичу, Родионову Владимиру Александровичу, Олексину Роману Теодоровичу и Ряплову Юрию Михайловичу в связи с отсутствием документов.

Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.