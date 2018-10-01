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Санчес: испанская демократия смогла побороть баскских террористов ЭТА

Испанский премьер-министр отметил фундаментальную роль, которую сыграла Франция в окончательном поражении группировки

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Испанская демократия смогла уничтожить баскскую террористическую группировку ЭТА. Об этом заявил в понедельник глава испанского правительства Педро Санчес во время церемонии в Мадриде, посвященной сотрудничеству с Францией в вопросах борьбы с терроризмом. На мероприятии присутствовал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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Глава кабмина Испании поблагодарил Париж за вклад в данную область и отметил, что его "роль была фундаментальной для окончательного" поражения ЭТА. Премьер также обратил особое внимание на работу судов и сотрудников правоохранительных органов. "Испанская демократия смогла уничтожить ЭТА", - подчеркнул Санчес.

По словам главы кабмина, в определенный момент казалось, что ЭТА не удастся взять под контроль. "Но группировка стала бессильной перед силой свободного общества, потому что защита свободы является самым злейшим врагом террора", - добавил Санчес. На церемонии также состоялась символическая передача Испании документации, изъятой у ЭТА на территории Франции.

ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.

В начале мая текущего года группировка объявила о полном прекращении своей деятельности, однако десятки преступлений, которые, как предполагается, были совершены членами ЭТА, до сих пор остаются не раскрытыми.

Теги
ИспанияФранцияСанчес, Педро
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