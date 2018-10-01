Эво Моралес: Боливия продолжит добиваться выхода к морю после отклонения ее иска

ГААГА, 1 октября. /ТАСС/. Боливия никогда не откажется от своих притязаний на выход к морю. Об этом заявил в понедельник журналистам президент Боливии Эво Моралес, комментируя решение Международного суда ООН, который постановил, что Чили не несет обязательств по проведению соответствующих переговоров.

"Боливия никогда не сдастся", - заявил Моралес, лично присутствовавший на слушаниях, в ходе которых было оглашено решение.

Ранее председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф сообщил, что на основании представленных доказательств суд "не может прийти к заключению, что Чили имеет обязательства по проведению переговоров с Боливией для достижения соглашения, гарантирующего Боливии независимый доступ к Тихому океану". Вместе с тем инстанция призвала страны продолжать диалог по вопросу, в решении которого заинтересованы обе стороны.

Боливия утратила выход к морю в ходе Тихоокеанской войны - вооруженного конфликта 1879-1884 годов, причиной которого стал контроль над месторождениями селитры. Война закончилась победой чилийских войск и потерей Боливией 120 тыс. кв. км территории и 400 км побережья по соглашению, подписанному между сторонами в 1904 году.

В 2013 году Боливия подала иск против Чили в Международный суд ООН. В документе содержалось требование к суду обязать Чили провести переговоры с целью достижения соглашения о выходе Боливии к морю.