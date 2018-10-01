Суд Киева продолжит во вторник заседание по делу Януковича, обвиняемого в госизмене

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева продолжит во вторник, 2 октября, заседание по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передает в воскресенье украинское агентство УНН.

Во время заседания, которое перешло в стадию дебатов, суд заслушал адвоката Януковича Александра Байдыка. Судья Владислав Девятко сделал несколько замечаний защитнику за якобы "чрезмерное цитирование показаний свидетелей, которые уже были исследованы судом".

"Учитывая, что вы в общей сложности уже выступаете в дебатах 27 часов, суд объявляет перерыв до завтра, 10:00 утра", - сказал председательствующий судья.

Оболонский райсуд столицы ранее определил даты дальнейших заседаний: 2, 3 и 4 октября - для окончания выступления адвоката Байдыка; 5, 8 и 10 октября - суд предоставит слово адвокату Александру Горошинскому. Судья также заявил, что Януковичу будет предоставлена возможность выступить в суде с последним словом 12 октября.

В рамках данного дела бывший президент обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны". Обвинение просит суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Защита призвала суд оправдать экс-президента, а вместо него судить за преступления представителей действующей власти.