Южная Корея надеется на визит Путина после посещения Мун Чжэ Ином РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Южная Корея надеется на ответный визит главы российского государства Владимира Путина после того, как президент Мун Чжэ Ин посетил Россию в июне этого года. Об этом в понедельник заявил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын на торжественном приеме по случаю Дня основания государства.

"В июне этого года по приглашению президента РФ глава нашего государства посетил Россию с государственным визитом впервые за последние 19 лет. Также он впервые в качестве президента Республики Корея выступил с исторической речью с трибуны Государственной Думы России, - отметил дипломат. - Надеюсь, что ответный визит президента Путина продолжит развивать активную дипломатию на высшем уровне".