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В ФРГ задержали еще одного предполагаемого экстремиста по делу о неонацистской группировке

Детали задержания не приводятся

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Еще один предполагаемый правый экстремист задержан в федеральной земле Саксония на востоке ФРГ по делу о террористической группировке "Революция Хемниц". Об этом сообщила в понедельник представитель Генпрокуратуры Германии.

Следствие предполагает, что мужчина состоял в организации. Детали задержания не приводятся.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Саксонии, прежде всего в районе Хемница, и в Баварии были задержаны шестеро правых экстремистов. Еще один радикал - некий Кристиан К. - уже находится под арестом. Он считается главарем группировки. Подозреваемые - граждане Германии в возрасте от 20 до 30 лет.

По данным правоохранительных органов, члены группировки планировали совершать нападения на мигрантов, политиков и журналистов и уже активно занимались приобретением оружия для претворения своих планов в жизнь.

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