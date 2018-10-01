В ФРГ задержали еще одного предполагаемого экстремиста по делу о неонацистской группировке

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Еще один предполагаемый правый экстремист задержан в федеральной земле Саксония на востоке ФРГ по делу о террористической группировке "Революция Хемниц". Об этом сообщила в понедельник представитель Генпрокуратуры Германии.
Следствие предполагает, что мужчина состоял в организации. Детали задержания не приводятся.
Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Саксонии, прежде всего в районе Хемница, и в Баварии были задержаны шестеро правых экстремистов. Еще один радикал - некий Кристиан К. - уже находится под арестом. Он считается главарем группировки. Подозреваемые - граждане Германии в возрасте от 20 до 30 лет.
По данным правоохранительных органов, члены группировки планировали совершать нападения на мигрантов, политиков и журналистов и уже активно занимались приобретением оружия для претворения своих планов в жизнь.