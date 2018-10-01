Трюдо: Оттава и Вашингтон сохраняют хорошие отношения и продолжат тесное сотрудничество

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией, несмотря на имевшие место разногласия.

"Мы провели с президентом [Трампом] позитивную беседу сегодня утром. Вопрос пересмотра NAFTA (Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли) был предметом разговоров с президентом и администрацией Белого дома на протяжении 13 месяцев, но сейчас мы двигаемся дальше, - заявил в понедельник Трюдо на пресс-конференции в Оттаве. - Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA) - это хороший договор для всех трех стран, и мы продолжим [совместную] работу над вещами, которые позволят нам получать выгоду".

Трюдо и Трамп начали конфликтовать после саммита G7 в Ла Мальбе в июне этого года. Тогда Трамп, который покинул форум раньше всех, заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" премьер-министра Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. Канцелярия Трюдо тогда отвергла все обвинения.

В воскресенье Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, которое называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA). С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению NAFTA между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы Конгрессу на рассмотрение.

По требованию Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.