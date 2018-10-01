Трамп заявил, что никогда не пил спиртное

ТАСС, 1 октября. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, что он никогда в жизни не употреблял спиртных напитков, даже пива.

"Я непьющий человек. Я могу честно заявить, что никогда не пил пиво в своей жизни. Это одна из моих немногих хороших черт", - приводит слова Трампа телекомпания CNN.

"Я не выпил даже одного бокала спиртного, - продолжил президент США. - Я никогда не употреблял алкоголь ни по какому случаю".

"Представьте себе, если бы я пил? - сказал Трамп. - Каким бы кошмаром я был. Я был бы худшим в мире. Я никогда не пил, окей?".

Высказывания Трампа прозвучали в ответ на просьбу корреспондентки CNN прокомментировать слова выдвинутого Трампом кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе. В ответ на обвинения в том, что много лет назад он приставал к женщине, будучи сильно пьяным, тот заявил, что любит пиво, но никогда не напивался. В ответ на вопрос журналистки Трамп сообщил, что не разделяет любовь Кавано к пиву.

CNN отмечает, что год назад Трамп рассказал, что он никогда не употреблял спиртное под влиянием совета своего старшего брата Фреда, у которого были проблемы с алкоголем. Фред Трамп умер в 1981 году в возрасте 43 лет.