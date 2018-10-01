CNN: корабль ВМС КНР небезопасно приблизился к эсминцу США в Южно-Китайском море

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Действия китайских ВМС привели к небезопасному инциденту с участием эсминцев КНР и США в Южно-Китайском море в минувшее воскресенье. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNN, которая ссылается на заявление представителя Тихоокеанского флота ВМС США.

"[Китайский] эсминец Luyang приблизился к эсминцу Decatur в ходе небезопасного и непрофессионального маневра вблизи рифа Гейвен в Южно-Китайском море", - приводит CNN заявление представителя Тихоокеанского флота ВМС США Чарльза Брауна. По его словам, китайский корабль "совершал серию все более агрессивных маневров, сопровождавшихся предупреждениями в адрес Decatur с призывом покинуть район".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что в воскресенье эсминец Decatur ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных КНР в Южно-Китайском море. По данным агентства, эсминец прошел у архипелага Спратли (Наньша) в рамках операции "по обеспечению свободы навигации".

Как утверждал Браун, Luyang приблизился к американскому кораблю на расстояние "в пределах 45 ярдов" (чуть более 41 м), из-за чего членам экипажа Decatur пришлось "совершить маневр, чтобы избежать столкновения". Браун также подчеркнул, что США, несмотря ни на что, будут продолжать совершать операции по обеспечению свободы навигации в данном регионе.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют Пекин в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы.

При этом МИД КНР настаивает, что именно США несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.