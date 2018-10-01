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Референдум о независимости Каталонии

СМИ: в Барселоне протестующие повалили защитное ограждение у здания парламента Каталонии

По данным газеты El Pais, участники акции также кидали в сотрудников каталонской полиции яйца и жгли флаги Испании

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Группа участников акции протеста в испанской Барселоне в понедельник повалила защитное ограждение у здания парламента Каталонии, где дежурят стражи порядка. Об этом сообщила газета El Pais.

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По ее информации, инцидент произошел после шествия сторонников независимости автономии по случаю первой годовщины референдума о выходе региона из состава Испании. Участники акции кидали в сотрудников каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) яйца и жгли флаги Испании. Собравшиеся скандировали лозунги с призывом к отставке главы правительства автономии Кима Торры и советника по внутренним делам Микеля Буча.

По всей Каталонии с самого утра проходят различные митинги и акции. Так называемые комитеты в защиту республики, которые борются за провозглашение независимости автономии, ранее призвали сторонников разрыва с Испанией устроить акцию на вокзале в городе Жироне. Протестующие временно перекрывали пути, по которым следуют высокоскоростные поезда, что нарушало движение составов.

Кроме того, в течение дня участники демонстраций перекрывали дороги и магистрали в автономии и строили баррикады. Днем в центре Барселоны шествие устроили каталонские студенты, которые объявили 1 октября забастовку.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имевших право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.

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ИспанияРеферендум о независимости Каталонии
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