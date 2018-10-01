Лондон призвал власти в Скопье сформировать консенсус в отношении будущего Македонии

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант призвал власти в Скопье добиться единой позиции македонского общества вокруг будущего страны, но при этом с позитивной стороны расценил проведение референдума о новом названии Македонии, несмотря на то, что в итоге плебисцит был признан несостоявшимся. Об этом говорится в заявлении, которое в понедельник распространил Форин оффис.

"Хотя явка и оказалась ниже ожиданий, референдум стал позитивным шагом для Македонии. Избиратели четко обозначили свое желание стать частью евроатлантического сообщества, и я призываю премьер-министра [Зорана] Заева и его правительство к взаимодействию с парламентом для того, чтобы сформировать консенсус в отношении будущего страны", - заявил Хант.

По его словам, "реализация Соглашения Преспы пойдет на пользу Македонии" и во благо всему балканскому региону. Британский министр отметил, что это соглашение создает перспективу укрепления безопасности и большего процветания и предоставляет лучшие возможности для македонской молодежи. "Оно также позволяет Македонии служить примером для региона в отношении того, чего можно достичь при наличии мужества, решимости и представлений о том, каким должно выглядеть будущее", - добавил Хант.

Руководитель британской дипломатии также заявил о том, что Лондон является давним другом и партнером Скопье, и что британские власти с нетерпением ждут того дня, когда Македония окажется союзником Соединенного Королевства по блоку НАТО, напомнив, что дверь для этого "все еще открыта".

17 июня главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

В воскресенье в Македонии состоялся референдум консультативного характера по межправительственному договору с Грецией о переименовании балканской страны. На нем гражданам предложили ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" В понедельник на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоский заявил, что после подсчета 100% бюллетеней референдум признан несостоявшимся из-за низкой итоговой явки. По данным избиркома, она составила 36,91% при необходимом пороге более 50%.