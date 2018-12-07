С Fox News в Госдеп. Кто такая Хезер Науэрт — будущий постпред США при ООН

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН. Она практически гарантированно займет место Никки Хейли, которая покинет должность в январе 2019 года. ТАСС рассказывает все, что известно о новом постпреде и будущем спарринг-партнере Василия Небензи.
Карьера
48-летняя Науэрт возглавила пресс-службу внешнеполитического ведомства США в апреле 2017 года. До этого она работала одной из ведущих утренней программы новостей под названием Fox & Friends — любимой телепередачи Трампа. Журналистике Науэрт посвятила 15 лет своей жизни.
С марта 2018 года Науэрт заняла должность исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью. Белый дом повысил ее после увольнения с этого поста Стива Голдстина, который вступил в демонстративную полемику с президентской администрацией из-за отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Дипломатическая карьера Науэрт началась с конфуза — на одной из своих первых пресс-конференций в качестве пресс-секретаря Госдепа она не смогла ответить на вопрос относительно прав человека в Китае и была вынуждена искать ответ в справочнике.
Затем в одном из своих твитов она написала, что "у КНДР никогда не будет ядерного потенциала", при том что Пхеньян заявил о наличии у него ядерного оружия еще в 2005 году.
#DPRK will not obtain a nuclear capability. Whether through diplomacy or force is up to the regime @StateDept— Heather Nauert (@statedeptspox) October 1, 2017
На пути к должности постпреда
При Науэрт брифинги в Госдепе стали проводиться реже, но ее уверенная и сдержанная манера общения с журналистами смотрелась выгоднее на фоне более скандальных спикеров в Белом доме — сначала Шона Спайсера, а затем Сары Сандерс. Какое-то время Науэрт считалась главной кандидаткой на пост пресс-секретаря Белого дома — до тех пор, пока в Вашингтоне не заговорили о ее назначении в ООН.
Науэрт не поладила с Тиллерсоном, но "стала близка к госсекретарю Помпео, с которым она отправилась в Саудовскую Аравию", отмечала газета Politico. Источники в Белом доме назвали ее способной выступить в защиту внешней политики администрации Трампа в роли постпреда в ООН.
Существенный минус — это то, что у Науэрт нет никакого опыта работы в этой организации, тем более для такой высокой должности. Впрочем, то же самое можно сказать и о ее предшественнице Никки Хейли.
Как известно, Трамп превыше всего ценит личную преданность своих назначенцев, а не их профессиональное резюме. Науэрт, давняя сторонница президента-миллиардера, свою лояльность доказывала не раз. К примеру, когда сеть универмагов Nordstrom решила отказаться от закупки одежды Иванки Трамп, журналистка поддержала президентскую дочь, надев туфли от ее фирмы в эфире Fox News.
Назначение
1 ноября журналист Fox News Джон Робертс написал у себя в Twitter, что Науэрт уже предложили должность постпреда. По его словам, информацию подтвердил источник в администрации.
Senior Administration Official tells Fox News that @statedeptspox Heather Nauert has been offered the job of UN Ambassador— John Roberts (@johnrobertsFox) November 1, 2018
Однако Трамп решил отсрочить это назначение до завершения промежуточных выборов в Конгресс. "Она замечательная. Она была с нами на протяжении долгого времени... Ее [Науэрт] кандидатура находится под очень серьезным рассмотрением... Вероятно, мы сможем принять решение на следующей неделе", — отметил он на брифинге для журналистов в Белом доме 2 ноября.
Затем было объявлено, что окончательное решение по этому вопросу будет принято к концу года. Официально о выдвижении Науэрт президент сообщил 7 декабря.
Кандидатура будущего постпреда при ООН утверждается простым большинством голосов членов Сената. Сейчас он находится под контролем республиканцев, так что никаких проблем с назначением Науэрт возникнуть не должно. В то же время CNN прогнозирует, что демократы будут прессинговать ее во время слушаний, проверяя Науэрт на профпригодность.
Артур Громов