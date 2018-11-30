CNN: США пытаются навязать текст итоговой декларации G20, который отвечал бы их интересам

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. США настаивают на включении в текст итоговой декларации саммита лидеров стран Группы двадцати, проходящего в Буэнос-Айресе, всех формулировок, которые отвечают интересам Вашингтона и соответствуют его позиции по ряду ключевых международных тем, включая вопросы торговли и изменения климата. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, жесткую позицию на этот счет занимает помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Как утверждает источник, Болтон заявляет, что либо участники саммита включат в текст итогового коммюнике все формулировки, на которых настаивает Вашингтон, либо же США вовсе не присоединятся к документу.

Как передает CNN, Болтон хочет, в частности, чтобы в тексте декларации отсутствовало упоминание Парижского соглашения по климату, из которого вышел Вашингтон, а также не была прописана связь между выбросами парниковых газов и изменением климата. Также помощник он настаивает, чтобы свободная торговля была обозначена в документе лишь в контексте честных и справедливых торговых отношений, а упоминание поддержки международных торговых организаций отсутствовало вовсе.

Источник телекомпании отметил, что Вашингтон сохраняет возможность компромисса, однако существует ряд пунктов, в отношении которых США на уступки идти не готовы, "по крайней мере, пока".

CNN приводит слова неназванного представителя Белого дома, который заявил, что Соединенные Штаты "привержены работе по достижению консенсуса по коммюнике, однако будут твердо противиться включению формулировок, которые создают предвзятое мнение по поводу позиции США". Он также подчеркнул, что Вашингтон будет готов отказаться от поддержки декларации, если это будет необходимо, отмечает канал.

Саммит проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.