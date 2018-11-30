Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.

"Естественно, есть еще что нам обсудить и над чем совместно поработать, - сказал французский лидер во время двусторонней беседы с президентом РФ. - Я рад этой возможности пообщаться сегодня с вами по случаю саммита "двадцатки".

"В частности, это касается ситуации в Сирии. Мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась. Это также касается ситуации на Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней", - добавил Макрон. Он отметил, что хотел бы обсудить с Путиным выполнение минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общий уровень архитектуры безопасности в Европе.

Со своей стороны российский лидер тепло приветствовал своего визави, еще раз вспомнив свой визит в Париж 11 ноября, когда принял участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин предложил Макрону поговорить также о развитии двусторонних отношений. "В прошлом году товарооборот вырос на 16,5% и в этом году такой же темп роста", - подчеркнул он.