Генассамблея ООН приняла резолюции в поддержку Палестины и с осуждением действий Израиля

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в пятницу пять резолюций в поддержку Палестины и с осуждением израильской оккупации. Документы, утверждаемые на ежегодной основе, призваны способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию.

Все резолюции были приняты большинством голосов. Число стран, высказавшихся против принятия каждого из документов, не превысило 14. Среди проголосовавших против оказались США, Израиль, Канада и Австралия.

В частности, в резолюции, озаглавленной "Мирное урегулирование вопроса о Палестине", ГА призывает к активизации международных усилий в этом направлении, а также настаивает на своевременном проведении в Москве международной конференции с целью "продвижения и ускорения достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мирного урегулирования" палестино-израильского конфликта. Документ также требует "полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", а также призывает положить конец провокациям со стороны израильских поселенцев, в том числе в местах религиозного поклонения.

Еще одна резолюция касается одной из ключевых проблем урегулирования - статуса Иерусалима. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. Палестинцы настаивают на том, что восточная часть города должна стать столицей их государства. ситуация осложнилась после решения президента США Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим в одной из принятых в пятницу резолюций Генассамблея в очередной раз потребовала от Израиля немедленно прекратить "все незаконные и односторонние меры", направленные на то, чтобы навязать городу трех религий "свои законы, юрисдикцию и администрацию".

Еще три принятых во вторник документа касаются внутренних процедур и инициатив организации, направленных на поддержку ближневосточного урегулирования и обеспечение неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение.

Позиция России

"Реальность такова, что положение на Ближнем Востоке остается сложным, - сказал в ходе дискуссии заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков. - Только в рамках широкого взаимодействия можно достигнуть прогресса". Он убежден, что "выработка общего видения возможна, несмотря на различие подходов".

"Мы открыты для всех, кто заинтересован в такой работе, и можем достичь существенных прорывов", - подтвердил дипломат.

По словам Сафронкова, "страны региона обладают глубоким потенциалом, но он может быть реализован только тогда, когда прекратится вмешательство в дела ближневосточных государств". Кроме того, "неприемлемы попытки агрессивной ревизии существующих международных договоренностей", предупредил он. "Эти опасные шаги сводят на нет международные усилия и подрывают авторитет международной организации (ООН - прим. ТАСС)", - добавил зампостпреда РФ.

"Разрешение палестино-израильского конфликта имеет ключевое значение для разрешение ситуации в регионе", - продолжил Сафронков и заверил, что позиция России по этой проблеме остается последовательной. "Всеобъемлющее устойчивое урегулирование можно достичь на международно признанной основе", - указал он. В связи с этим дипломат подтвердил, что предложение о проведении в России саммита между лидерами Палестины и Израиля остается актуальным.