Трамп не общался с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20. Об этом сообщили в пятницу журналисты из пресс-пула Белого дома, которые сопровождают президента в поездке в Аргентину.

"У нас не было дискуссии. Она могла быть, но ее не было", - сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время представитель американской администрации рассказал журналистам, что Трамп лишь обменялся с Мухаммедом бен Сальманом любезностями. "Они обменялись любезностями на сессии лидеров, но то же самое он сделал практически со всеми присутствовавшими лидерами", - цитирует его слова пресс-пул.

Повышенный интерес к участию Мухаммеда бен Сальмана в саммите G20 вызван скандалом, разгоревшимся вокруг убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. По утверждению ряда западных и турецких СМИ, наследник саудовского престола мог быть причастен к убийству Хашкаджи, в Эр-Рияде эти версии категорически отвергают.

В преддверии саммита международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к аргентинскому правосудию с прошением возбудить дело по обвинению в военных преступлениях в Йемене в отношении наследного принца. В иске правозащитники также указали на "возможную причастность" Мухаммеда бен Сальмана к пыткам и убийству Хашкаджи.