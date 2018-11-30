Белый дом призвал Сенат принять законопроект с жесткими санкциями за помощь властям Сирии

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа призывает членов Сената Конгресса США принять законопроект, который предполагает введение ограничений против Центробанка Сирии, а также обязывает президента ввести санкции против поддерживающих сирийское правительство лиц и организаций. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Этот законопроект позволит использовать дополнительный рычаг давления [на сирийское правительство], чтобы добиться целей США по деэскалации военного конфликта, поддержать мирный процесс под эгидой ООН и осуществить передачу власти в Сирии к правительству, которое будет уважать волю сирийского народа, уважать закон и права человека, а также будет мирно сосуществовать со своими соседями в регионе", - говорится в заявлении. Как в нем утверждается, "документ предоставит дополнительные инструменты для того, чтобы отрезать режим [президента Сирии Башара] Асада и подконтрольные ему силы от международной финансовой системы и заблокировать финансовую и любую другую поддержку" властей страны.

О каком документе речь?

Речь идет о документе, представленном в Палате представителей демократом Элиотом Энгелом еще в марте прошлого года, который в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате. Законопроект предусматривает целую серию различных рестрикций против сирийского правительства и тех, кто с ним взаимодействует, а также предполагает создание помех для зарубежных лиц и организаций, которые хотят принять участие в реконструкции разрушенных в ходе конфликта районов Сирии.

В частности, в случае принятия документа, министр финансов США должен в течение 180 дней принять решение, признавать ли Центробанк Сирии финансовой структурой, занимающейся целенаправленным отмыванием денег и, при условии такого признания, принять те или иные специальные меры против ЦБ, предусмотренные финансовым законодательством США.

Помимо этого, президент должен будет в течение 180 дней после принятия законопроекта ввести санкции в отношении зарубежных лиц или организаций, которые "сознательно оказывают существенную финансовую, материальную или технологическую помощь правительству Сирии и подконтрольных ему организаций; зарубежным поставщикам оружия, наемникам или военизированным формированиям, действующим на стороне правительства Сирии, России и Ирана" и лицам, против которых уже действуют американские санкции. Также ограничения должны быть введены против тех лиц и структур, которые оказывают поддержку Сирии в производстве энергоресурсов, которые предоставляют авиазапчасти для военной техники или обслуживают ее.

Кроме того, документ предписывает "сдерживать зарубежные лица и структуры от заключения сделок на осуществление реконструкции" в тех районах Сирии, которые находятся под контролем Сирии, Ирана и России или в тех районах, где жители вынуждены были покинуть свои дома в результате действий правительств перечисленных стран. Конкретных инструкций по поводу того, как именно должно осуществляться это сдерживание, не указывается.

Статус законопроекта

К настоящему моменту документ уже утвержден комитетом Палаты представителей по иностранным делам, полным составом нижней палаты Конгресса, и уже был утвержден комитетом по иностранным делам Сената с внесением ряда правок. Теперь он должен быть вынесен на голосование полного состава верхней палаты, после чего, в случае утверждения, он будет направлен на подписание президента США.