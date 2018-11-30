Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Меркель на G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 перенесена на субботу, 1 декабря. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По этим данным, переговоры состоятся в 13:25 по местному времени (19:25 мск).

В четверг Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кельне. Лишь утром пятницы глава кабмина с небольшой частью делегации отправилась на саммит самолетом испанских авиалиний.