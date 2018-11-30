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Кризис на Украине

Украина разрабатывает процедуру для доступа иностранных журналистов в Крым

Ранее Киев запретил иностранным журналистам въезжать в Крым и Донбасс

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство информационной политики Украины разрабатывает процедуру, которая позволит иностранным журналистам посещать Крым на время действия военного положения в ряде регионов страны. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство информационной политики в контакте с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой Украины работают над выработкой процедуры, которая обеспечит механизм доступа иностранных журналистов во "временно оккупированный" Крым", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу замминистра информационной политики Эмине Джапарова сказала, что власти страны запретили иностранным журналистам въезжать на территорию Крыма и Донбасса. По ее словам, этот запрет не касается украинских журналистов.

Украина ввела военного положения в десяти регионах и ограничила въезд на неподконтрольную Киеву территории Донецкой и Луганской областей для иностранцев и лиц без гражданства. Ранее подобные ограничения были установлены для пересечения границы с Крымом в Херсонской области. В пятницу Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам - гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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