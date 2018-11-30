СМИ: Трамп заявил, что встретится с Путиным "в надлежащее время"

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным "в надлежащее время". Как сообщил на своей странице в Twitter корреспондент радиостанции "Голос Америки" Стив Херман, американский лидер заявил об этом в пятницу, общаясь с журналистами на полях саммита G20.

"Я встречусь с ним в надлежащее время", - сказал Трамп. По его словам, сейчас он "просто не может в этом участвовать" из-за ситуации в Керченском проливе.

Как сообщили ранее журналисты из пресс-пула Белого дома, которые сопровождают главу государства в поездке в Аргентину, Трамп заявил, что не уверен в том, обменяется ли он любезностями с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита G20. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что лидеры России и США на саммите "двадцатки" не общались, но поприветствовали друг друга. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп "поздоровались", но не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием.

В ходе встречи на полях саммита G20 с премьером Японии Синдзо Абэ Трамп заявил, что надеется на урегулирование ситуации в Керченском проливе и скорую встречу с Путиным. Он подчеркнул при этом, что отказался от встречи с российским лидером исключительно из-за инцидента в Керченском проливе.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердили, что Трамп рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Однако в четверг Трамп в своем "Твиттере" написал, что принял решение отказаться от этой встречи в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Этот шаг президента США по сути противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил едва ли за час до публикации этой записи в "Твиттере". Президент США заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее "очень хорошее время".