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В Винницкой области гражданским лицам запретили носить военную форму

В противном случае сотрудники правоохранительных органов будут проверять нарушителей на предмет принадлежности их к незаконным военным формированиям

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Совет обороны Винницкой области запретил носить военную форму гражданским лицам из-за введения военного положения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

"30 ноября 2018 Советом обороны Винницкой области принято решение о запрете ношения в Винницкой области гражданским лицам военной формы одежды и ее элементов, кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения нарушения данного решения, сотрудники правоохранительных органов будут проверять нарушителей на предмет принадлежности их к незаконным военным формированиям.

С 26 ноября на Украине введено военное положение на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе в прошлое воскресенье, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

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УкраинаКризис на УкраинеВведение военного положения на Украине
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