МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония вступления в должность избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора пройдет в субботу в столице латиноамериканской страны. Местом проведения инаугурации выбрана резиденция двухпалатного федерального парламента на востоке мегаполиса.

Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", с третьей попытки победил на состоявшихся 1 июля выборах главы государства, с большим отрывом опередив конкурентов.

Гости инаугурации

Присутствовать на церемонии, помимо представителей всех ветвей власти Мексики и руководителей регионов, будут сотни зарубежных гостей. "Мы получили подтверждение более чем от 400 приглашенных из-за границы, в их числе 20 глав государств и правительств, и это исторический показатель для церемонии инаугурации президента", - сообщил ранее на этой неделе координатор созданной Лопесом Обрадором партии Движение национального возрождения (МОРЕНА), депутат парламента Марио Дельгадо.

В число тех, кого ждут в Мехико, вошли президент Колумбии Иван Дуке, глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, боливийский лидер Эво Моралес, вице-президент США Майкл Пенс, король Испании Филипп VI. Несмотря на протесты ряда мексиканских политиков, приглашение было направлено и президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Российскую делегацию на инаугурации возглавит вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Ход церемонии

Церемония передачи власти Лопесу Обрадору, как ожидается, начнется около 11:00 по местному времени (20:00 мск) в зале заседаний парламента. В ней примут участие покидающий свой пост президент Энрике Пенья Ньето и спикер Палаты депутатов Порфирио Муньос Ледо. Ожидается, что она займет около двух часов с учетом речи нового главы государства.

В 13:00 (22:00 мск) Лопес Обрадор отправится в Национальный дворец, где в 13:30 (22:30 мск) примет глав зарубежных стран. Позднее на площади Сокало у Национального дворца начнутся народные гуляния по случаю инаугурации, в 17:00 (02:00 воскресенья мск) президент обратится к нации.

Следить за порядком в ходе мероприятий будут тысячи сотрудников Федеральной полиции и министерства общественной безопасности Мехико при поддержке подразделений вооруженных сил.

Ситуация в стране

Планы Лопеса Обрадора провести ряд масштабных преобразований находят поддержку у мексиканцев, судя по результатам консультативного вопроса в конце ноября. Почти 90% из 950 тыс. его участников поддержали строительство железной дороги на юго-востоке страны под названием "Поезд майя" и нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско, двукратное повышение пенсий по старости, выплату стипендий 2,6 млн молодых людей, которые в настоящее время не работают и не учатся, повсеместное внедрение бесплатного доступа в интернет, а также ряд инициатив локального плана.

В то же время 26 ноября, когда были обнародованы итоги голосования, индекс Мексиканской фондовой биржи опустился до минимума c марта 2014 года, пробив уровень в 40 тыс. пунктов. Ранее в том же месяце информация о намерении МОРЕНА запретить взимать комиссию за оказание банковских услуг также привела к обвалу на фондовом рынке. Одна только финансовая группа Banorte, входящая в число крупнейших в Мексике, за день подешевела более чем на $1,5 млрд.

Как отмечает Банк Мексики, инвесторы чувствуют неопределенность в отношении возможных действий будущей администрации. Оптимизма им не добавляет и отказ от строительства нового аэропорта Мехико в районе Тескоко, который должен был стать одним из крупнейших в мире. Решение прекратить работы было принято после первого опроса в октябре, инициированного Лопесом Обрадором, несмотря на то, что готовность проекта оценивалась примерно в 30%.

На этом фоне уровень общественного одобрения политика снизился, пусть и не слишком сильно. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного общенациональной газетой El Universal, в ноябре его деятельность одобряли 55% мексиканцев, что на ltdznm процентных пунктов меньше, чем в августе.