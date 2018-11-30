СМИ: минобороны Словакии начало процесс покупки американских истребителей F-16

ТАСС, 1 декабря. Министерство обороны Словакии начало практическую реализацию процесса заключения соглашения с правительством США о покупке 14 сверхзвуковых истребителей F-16 Block 70/72 для национальных ВВС. Об этом в пятницу вечером сообщило Radio Slovakia.

Высокопоставленные представители словацкого минобороны подписали в пятницу три соглашения технического характера, необходимые для заключения контракта на поставку американских F-16, которые в ВВС республики заменят российские МиГ-29. Самолеты должны поступить в страну до конца 2023 года.

Словацкое правительство 11 июля текущего года приняло решение о покупке истребителей в США. Между тем национальный минфин до сих пор не предоставил согласия на сделку стоимостью €1,589 млрд.

"В эту сумму войдут сами истребители, а также обучение пилотов и наземного персонала, вооружение и логистические службы", - заявил ранее журналистам министр обороны Словакии Петер Гайдош. По его словам, военное ведомство до 2024 года на модернизацию национальных ВС может потратить €11,6 млрд.

F-16 находятся на вооружении ВВС США с 1978 года. Они используются военной авиацией Польши, Румынии, Бельгии, Норвегии, Индии, Пакистана и других государств.