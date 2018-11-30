Мэй указала саудовскому принцу на недопустимость таких инцидентов, как убийство Хашкаджи

Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Признание с задержкой. Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы британского правительства по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита Группы двадцати (G20) в Буэнос-Айресе.

"Премьер-министр подчеркнула важность привлечения к ответственности виновных в ужасном убийстве Джамаля Хашкаджи, а также принятия мер Саудовской Аравией для укрепления доверия, чтобы подобный прискорбный инцидент не смог повториться", - говорится в коммюнике канцелярии британского премьера.

Мэй также призвала саудовского кронпринца, чтобы "Саудовская Аравия в полном объеме сотрудничала с турецкими властями" при проведении расследования убийства Хашкаджи. "Для обеспечения полной подотчетности необходимо обеспечить абсолютную прозрачность в отношении того, что именно произошло и кто несет за это ответственность", - добавили в пресс-службе.

Стороны также обсудили военный конфликт в Йемене, при этом глава британского правительства "указала на срочную необходимость положить конец конфликту и оказать помощь миллионам людей, которым угрожает голод". В то же время Мэй вновь заявила о "поддержке Великобританией безопасности Саудовской Аравии, включая вполне реальные угрозы, исходящие от иранского вмешательства в Йемен", отметили в ее пресс-службе.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр- Рияда, 2 октября пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти 20 октября сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.