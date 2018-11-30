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Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным

Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что его встреча с президентом России состоится
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень хорошие отношения" с российским лидером Владимиром Путиным, а также выразил уверенность в том, что встреча глав двух государств состоится. Он рассказал об этом в опубликованном в пятницу интервью радиостанции "Голос Америки".

"Я встречусь с ним [Путиным]. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о встрече с российским лидером.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайТрамп, ДональдСаммит G20 в Аргентине
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