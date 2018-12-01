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В КНДР выразили уверенность, что отношения страны с Кубой будут укрепляться

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР находится в карибском государстве с официальным визитом

ПХЕНЬЯН, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нам, прибывший с официальным визитом на Кубу, провел переговоры с председателем Госсовета и Совета министров страны Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом в субботу сообщило информационное агентство ЦТАК.

Как отмечает агентство, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию политического диалога, а также расширению сотрудничества между двумя странами. "Председатель президиума ВНС выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на революционных принципах и обязательствах дружбы, будут укрепляться для совместного строительства социализма и борьбы против империализма", - приводит ЦТАК заявление Ким Ён Нама.

В ходе латиноамериканского турне высокопоставленная делегация КНДР ранее посетила Венесуэлу. На встрече Ким Ён Нама с президентом страны Николасом Мадуро было подписано соглашение о расширении двустороннего сотрудничества. Из Гаваны председатель президиума ВНС отправится в Мехико, где примет участие в инаугурации избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Теги
Мадуро, НиколасКНДРКубаДиас-Канель, Мигель
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