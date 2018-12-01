Помпео обсудил на G20 с главой МИД Саудовской Аравии расследование убийства Хашкаджи

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу на полях саммита G20 с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию вокруг убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, а также урегулирование конфликта в Йемене. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, включая предстоящие переговоры, связанные с конфликтом в Йемене, а также важность достижения прогресса в деле расследования смерти Джамаля Хашкаджи", - отметила она.

Саудовский журналист Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а президент Турции Тайип Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным. Генпрокуратура Саудовской Аравии обнародовала 15 ноября предварительные итоги расследования дела Хашкаджи: задержан 21 человек, 11 подданным предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. При этом изначально якобы план был в том, чтобы вывезти журналиста в Эр-Рияд, а не убивать его.