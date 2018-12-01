Премьер-министр Индии высоко оценил встречу с Путиным и Си Цзиньпином

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил трехсторонние переговоры в формате РИК ("Россия-Индия-Китай") с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Отличная встреча трехстороннего РИК (Россия, Индия, Китай). Президент Путин, президент (председатель КНР - прим. ТАСС) Си Цзиньпин и я обсудили широкий круг вопросов, которые еще сильнее укрепят дружбу между нашими странами и поддержат глобальный мир", - написал он.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с лидерами Китая и Индии предложил регулярно проводить встречи в формате "Россия-Индия-Китай", в частности на полях крупных саммитов и международных мероприятиях. Моди поддержал предложение Путина проводить встречи в таком формате чаще, а Си Цзиньпин отметил, что Китай, Россия и Индия вносят серьезный вклад в мировое развитие.