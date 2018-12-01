Солдат армии КНДР перебежал в Южную Корею

СЕУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Солдат Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы КНДР) перебежал на южнокорейскую сторону границы. Об этом в субботу сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

"Соответствующие органы намерены провести расследование относительно деталей того, как он прошел на юг", - говорится в распространенном ведомством кратком пресс-релизе. По данным КНШ, северокорейская сторона в ответ не предпринимает никаких "необычных действий".

Отмечается, что солдат пересек границу в 7:56 по местному времени (1:56 мск) и был обнаружен при помощи наблюдательного оборудования. В настоящее время он задержан и находится в безопасности.

Это первый случай побега на юг военнослужащего КНА после того, как 30 ноября Республика Корея и КНДР снесли в районе демилитаризованной по 10 постов охраны, сократили число находящегося там персонала и вывели тяжелое вооружение. Эти меры направлены на создание доверительных отношений и предотвращение случайных столкновений на границе.

Предыдущий побег произошел 13 ноября прошлого года. Тогда солдат Корейской народной армии на угнанной машине ворвался в приграничный пункт Пханмунджом и под автоматным огнем перебежал на южную сторону, получив при этом тяжелые ранения. Южнокорейские врачи смогли спасти ему жизнь, и в настоящее время он проживает в Республике Корея под новым именем.