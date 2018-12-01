СМИ: лидеры России, Индии и Китая договорились укреплять трехстороннее сотрудничество

ТАСС, 1 декабря. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин договорились углублять трехстороннее сотрудничество по итогам неформальной встречи на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

По его данным, стороны согласились усилить координацию, построить консенсус и увеличить взаимодействие для совместного продвижения мира, стабильности и развития.

Ранее Моди на своей странице в Twitter высоко оценил трехсторонние переговоры в формате РИК ("Россия-Индия- Китай").