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Кризис в Сирии

Около 30 женщин пополнят ряды сирийской армии после выпуска из военной академии

После выпуска из академии, девушкам предоставят двухнедельный отпуск, после которого они получат назначения в сирийскую армию

ДАМАСК, 1 декабря. /ТАСС/. Выпуск женщин-военнослужащих состоялся в женской военной академии в Дамаске - единственном учебном заведении, где женщин готовят к прохождению военной службы в рядах сирийской армии. Об этом сообщила журналистам начальник академии, генерал Виктория Юсуф Ибрагим.

"Наша академия готовит женщин-военных, которые наравне с мужчинами с оружием в руках будут защищать Сирию. Наши девушки прошли обучение по нескольким специальностям, большинство из которых связаны с компьютерными технологиями и связью. В этом году выпуск составил 30 девушек. После трех лет обучения в академии они освоили разные виды оружия, прошли серьезную физическую подготовку и скоро получат назначения в армию, где будут служить наравне с мужчинами", - отметила генерал Юсуф Ибрагим.

Выпускница академии Уала аль-Ади рассказала, что решила поступить в академию, когда в Сирии началась война. "В то время я училась в университете на факультете биологии, но решила пойти в академию, чтобы вместе с мужчинами защищать страну от террористов", - поделилась она. По словам девушки, в академии она получила специальность в сфере компьютерных технологий.

Во время войны боевики находились совсем рядом с академией, но не решились брать здание штурмом. "Боевики были совсем рядом, но мы их не боялись. Наоборот, они боялись сразиться с нами и не отважились захватить академию, так как знали, что получат отпор", - рассказала лейтенант Нура Ибрагим.

Теперь, после выпуска, девушкам предоставят двухнедельный отпуск, после которого они получат назначения в сирийскую армию.

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