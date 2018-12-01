CNN: экс-юрист Трампа пошел на сделку, перестав надеяться на помилование президентом

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший адвокат президента США Майкл Коэн пошел на сделку со следствием, так как перестал рассчитывать на помилование со стороны Дональда Трампа, если дело дойдет до суда и наказания. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN.

Она приводит два примера, заставивших Коэна уверовать в то, что глава Белого дома помилует его в случае вынесения приговора. В марте текущего года адвокат ездил в резиденцию главы государства "Мар-а-Лаго" в штате Флорида и вернулся в Нью-Йорк в полном убеждении, что бывший руководитель защитит его, если ему предъявят обвинения за ложные показания о плате за молчание женщинам, заявлявшим об интимной связи с Трампом. Во время поездки Коэна в "Мар-а-Лаго" там же находился и президент, поясняет телекомпания.

По данным ее источников, в апреле 2018 года после обысков агентов ФБР в офисе и доме адвоката лица из близкого окружения президента США заверили его, что Трамп его в беде не бросит. Коэн поверил в то, что ему нечего бояться, если он продолжит придерживаться избранной линии при даче показаний. Как напоминает телекомпания, Трамп поначалу публично называл своего экс-адвоката хорошим человеком и критически отзывался о действиях ФБР. Однако потом глава государства постарался дистанцироваться от Коэна и преуменьшить его роль в своих юридических делах.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани отверг данные CNN. "Президент Соединенных Штатов никогда ничего не давал понять по поводу помилования Майклу или кому-то еще. Помилования не обсуждаются, но нет никаких ограничений на его полномочия помиловать кого-то в будущем", - указал Джулиани.

В августе нынешнего года Коэн в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную кампанию. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, заявляющим о своей интимной связи с Трампом.