{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Глава МИД Вьетнама заявил о готовности страны поделиться с КНДР опытом развития

Ханой последовательно поддерживает все усилия, направленные на укрепление мира, стабильности и сотрудничества на Корейском полуострове, отметил Фам Бинь Минь

ХАНОЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Вьетнам придает важное значение развитию отношений с КНДР и готов поделиться с ней своим успешным опытом развития страны. Об этом, как сообщает в субботу газета Nhan Dan, заявил в пятницу вице-премьер, министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь на переговорах с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, находящимся в Ханое с рабочим визитом.

Глава вьетнамского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Ханой последовательно поддерживает все усилия, направленные на укрепление мира, стабильности и сотрудничества на Корейском полуострове, и готов оказать практическое содействие процессу развития диалога между КНДР и заинтересованными сторонами. Вьетнам, по словам Фам Бинь Миня, продолжит развивать отношения с КНДР, основанные на принципах взаимной выгоды и уважения международного законодательства, что будет вносить активный вклад в дело поддержания мира и стабильности в регионе.

В свою очередь глава МИД КНДР иностранных дел заверил вьетнамского коллегу, что руководство КНДР придает большое значение традиционным отношениям дружбы с Вьетнамом и настроено на их дальнейшее укрепление и развитие.

На переговорах министры дали высокую оценку взаимодействию двух стран на международной политической арене. Ханой и Пхеньян договорились расширять обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также продолжать поддерживать тесную координацию на международных и региональных форумах, таких как ООН, Движение неприсоединения, Региональный форум АСЕАН по вопросам безопасности и другие.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяВьетнам
Возможный выход США из ДРСМД
Глава МИД ФРГ: режим контроля над вооружениями должен учитывать новейшие технологии
По словам Хайко Мааса, "если мы не будем действовать предусмотрительно, то научная фантастика может превратиться в смертельную реальность"
Читать полностью