Глава МИД Вьетнама заявил о готовности страны поделиться с КНДР опытом развития

ХАНОЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Вьетнам придает важное значение развитию отношений с КНДР и готов поделиться с ней своим успешным опытом развития страны. Об этом, как сообщает в субботу газета Nhan Dan, заявил в пятницу вице-премьер, министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь на переговорах с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, находящимся в Ханое с рабочим визитом.

Глава вьетнамского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Ханой последовательно поддерживает все усилия, направленные на укрепление мира, стабильности и сотрудничества на Корейском полуострове, и готов оказать практическое содействие процессу развития диалога между КНДР и заинтересованными сторонами. Вьетнам, по словам Фам Бинь Миня, продолжит развивать отношения с КНДР, основанные на принципах взаимной выгоды и уважения международного законодательства, что будет вносить активный вклад в дело поддержания мира и стабильности в регионе.

В свою очередь глава МИД КНДР иностранных дел заверил вьетнамского коллегу, что руководство КНДР придает большое значение традиционным отношениям дружбы с Вьетнамом и настроено на их дальнейшее укрепление и развитие.

На переговорах министры дали высокую оценку взаимодействию двух стран на международной политической арене. Ханой и Пхеньян договорились расширять обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также продолжать поддерживать тесную координацию на международных и региональных форумах, таких как ООН, Движение неприсоединения, Региональный форум АСЕАН по вопросам безопасности и другие.