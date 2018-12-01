Умер Джордж Буш - старший

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Джордж Буш - старший умер в возрасте 94 лет. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении его пресс-службы.

"Джордж Герберт Уокер Буш, летчик ВМС США Второй мировой войны... и 41-й президент США, скончался 30 ноября 2018 года. Ему было 94 года...", - отмечается в документе. Его представители подчеркнули, что у Буша-старшего остались пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. О времени и месте проведения похорон в пресс-службе обещали объявить в ближайшее время.

Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын - Джордж Буш - младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.