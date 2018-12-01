Посол Японии в России назвал доверительными отношения между Путиным и Абэ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ смогли установить крепкие отношения доверия. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

Он отметил, что запланированная на 1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 встреча лидеров станет уже 24-й по счету. "Такой частый и откровенный диалог на высшем уровне - большая редкость. Благодаря такому тесному диалогу сформировались крепкие личные отношения доверия, возникла позитивная тенденция в развитии японо-российских отношений", - подчеркнул дипломат.

"Лидеры договорились, что в начале следующего года премьер-министр Абэ посетит Россию, но конкретные сроки визита сейчас согласовываются дипломатическими ведомствами двух стран, - продолжил посол. - Лидеры Японии и России также встретятся во время саммита Группы двадцати, который пройдет в июне будущего года в Осаке. Тогда же состоится церемония закрытия перекрестного года Японии и России с участием двух лидеров".

Кодзуки отметил, что последовательно активизируются двусторонние контакты не только на высшем, но и на высоком уровне. Он напомнил, что в июле состоялись консультации в формате "два плюс два" с участием глав МИД и Минобороны, а 23 ноября в Риме прошла седьмая по счету встреча министров иностранных дел Сергея Лаврова и Таро Коно. "Надеюсь, что продолжение таких частых контактов на высоком уровне послужит дальнейшему укреплению наших отношений", - сказал посол.