В Ереване заявили о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Армения и Россия заканчивают подготовку к заключению контракта на поставку Еревану истребителей Су-30СМ, заявил в субботу и.о. министра обороны республики Давид Тоноян.

"Мы стараемся, чтобы это было очень быстро. Мы подходим к заключительной фазе подписания договоренности", - сказал он на встрече с российскими журналистами.

По словам Тонояна, две страны на внутригосударственном уровне завершают процедуры по реализации соглашения о предоставлении Армении российского кредита на $100 млн на закупку вооружений, в частности, в вопросах поставок конкретных видов техники. "На данном этапе переговорный процесс доводится [до завершения], идут внутригосударственные процедуры как в России, так и в Армении. Подходим к их завершению", - сказал он.

И.о. главы минобороны Армении отметил тесное сотрудничество в военной сфере с российскими коллегами. "Мы ведем подготовку к одному совместному мероприятию, - сказал он. - Сроки мы объявим, как только решатся некоторые вопросы".

Тоноян не уточнил, о каком мероприятии идет речь.

Соглашение о выделении Армении нового экспортного кредита было подписано еще 24 октября 2017 года. Он будет направлен на поставку продукции военного назначения российского производства. Кредит предоставляется Армении под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Согласно договору, Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.