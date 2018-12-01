Европарламент предложил рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией

"Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок", - говорится в документе. При этом в нем перечислены все известные на сегодняшний день обвинения в адрес России.

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству "только по темам, которые представляют "взаимный интерес", признавая при этом, что "Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем". Об этом говорится в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому состоится в марте 2019 года.

В том же документе Европарламент признает, что "Россия и ЕС останутся ключевыми партнерами в обозримом будущем, но проект "Северный поток - 2" повышает зависимость ЕС от российского газа и угрожает единому энергорынку ЕС".

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, поскольку уже тогда экономические отношения России и Евросоюза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, "давно переросли этот документ". Переговоры по этому соглашению четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза: в 2008 году в результате кризиса с запретом Россией поставок на свой рынок зараженного польского мяса, сразу после разблокирования в том же 2008 году - после операции России по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии, еще через полгода, после разморозки, они фактически застопорились до вступления России в ВТО, и последний раз они были приостановлены ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Таким образом действующее СПС работает уже 30 лет, и, несмотря на кризис, объем торговли России и ЕС после спада в 2014-2015 годах с 2016 года снова начал расти.

"Помощь гражданскому обществу" в РФ

Кроме того, Европарламент предложил Еврокомиссии рассмотреть наращивание финансовой поддержки активистам гражданского общества, независимым СМИ, журналистам, проводящим расследования, и неправительственным организациям в России.