В Токио прошел митинг бывших жителей южных Курильских островов за их возвращение Японии

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшие жители так называемых северных территорий, как в Японии именуют южные Курильские острова, в субботу прошли митингом по центру Токио, выступая за их возвращение японской стороне. Как сообщило общественное телевидение NHK , в марше приняли участие порядка 500 человек.

В митинге принял также участие японский министр по делам Окинавы и "северных территорий" Мицухиро Миякоси. "С 1956 года, когда была подписана совместная декларация, наконец-то пришло время реальных переговоров", - заявил Миякоси, подчеркнув, что основополагающая позиция Японии заключается в том, что мирный договор должен быть подписан после решения вопроса принадлежности всех четырех островов. Митинг прошел на фоне предстоящих 1 декабря в Аргентине переговоров на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.