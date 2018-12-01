МИД ФРГ: Берлин сделает все для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Германия делает все для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, и считает, что у него нет военного решения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung .

"При всем понимании беспокойства Украины мы не хотим милитаризации конфликта. В этой связи мы делаем все для того, чтобы положить конец этому кризису средствами дипломатии", - сказал он. "Конфликт можно урегулировать не военными, но только дипломатическими средствами", - добавил Маас.

Касаясь инцидента в Керченском проливе, он снова указал на то, что "действия России в отношении украинских кораблей неприемлемы". "Нельзя допустить, чтобы Азовское море превратилось в новую точку напряженности, которая в конечном итоге будет представлять угрозу и нашей безопасности в Европе", - считает Маас.

Министр также утверждал, что "после последних событий вероятность того, что кто-то в ЕС захочет дистанцироваться от санкций [против РФ], скорее снизилась". "Россия, напротив, не может быть заинтересована в том, чтобы были введены новые [санкции]", - заметил он.

Маас заверил, что Германия, в том числе в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого с 1 января она станет, будет добиваться создания миссии ООН для Донбасса. "Мы не ослабим усилий. Минский процесс настолько застопорился, что срочно нужны новые импульсы", - отметил он.

Касаясь введения на Украине военного положения, Маас особо подчеркнул, что "центральное значение для будущего Украины имеет проведение свободных и честных выборов в марте". В этой связи он выразил удовлетворение тем, что военное положение ограничено 30 днями.