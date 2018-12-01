Парламентские выборы в Эстонии пройдут 3 марта

ТАЛЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала в субботу указ о проведении парламентских выборов в стране 3 марта 2019 года.

Согласно сообщению агентства BNS, указ о выборах в 101-местный Рийгикогу президент подписала, находясь в городе Йыхви. В ближайшие дни избирательная комиссия Эстонии распределит между избирательными округами мандаты, после чего начнется процедура регистрации кандидатов. Она завершится 17 января.

Период активной предвыборной агитации начнется 23 января. В этот период будет запрещена наружная политическая реклама.

Желающие проголосовать за границей должны подать свои заявки в соответствующие дипломатические представительства Эстонии до 2 февраля. Само голосование за рубежом будем организовано в течение не менее чем двух дней с 16 по 21 февраля.

Предварительное голосование на выборах начнется 21 февраля и завершится 27 февраля. В тот же период будет организовано электронное голосование.

В день выборов 3 марта избирательные участки будут открыты с 9 до 20 часов.