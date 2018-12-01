Трамп отменил пресс-конференцию на G20 из-за смерти Джорджа Буша - старшего

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию на G20 в Аргентине, запланированную на 21:45 мск, из-за смерти 41-го президента США Джорджа Буша - старшего. Об этом американский лидер написал в субботу в Twitter .

"Я собирался провести пресс-конференцию перед отъездом из Аргентины, потому что удалось достигнуть успеха в переговорах с различными странами и их лидерами на G20, но из уважения к чете Бушей и экс-президент Джорджу Бушу - старшему мы проведем пресс-конференцию после похорон", - написал американский лидер.

41-й президент США Джордж Буш - старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын - Джордж Буш - младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.