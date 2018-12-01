Мэй и Абэ обсудили инцидент в Керченском проливе и ситуацию на Корейском полуострове

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры Великобритании и Японии Тереза Мэй и Синдзо Абэ обсудили во время встречи, состоявшейся в субботу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, инцидент в Керченском проливе и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом информировал представитель Мэй, на слова которого сослалась премьерская канцелярия.

"Они отметили заявление министров иностранных дел стран G7 в отношении действий России в Азовском море. Премьер- министр сказала, что международное сообщество должно призвать Россию освободить 23 удерживаемых моряков и три судна", - сообщил сотрудник канцелярии на Даунинг-стрит.

По его словам, Мэй и Абэ, "опираясь на мощное британо- японское сотрудничество в сферах обороны и безопасности", также обсудили вопросы "региональной и морской безопасности, включая обоюдную приверженность полной и контролируемой денуклеаризации Корейского полуострова", и "согласились с необходимостью сохранять санкции".

В пятницу пресс-служба правительства Канады распространила заявление глав МИД государств Группы семи, которые призвали Москву отпустить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в районе Керчи. Они также вновь напомнили, что страны G7 не признают воссоединение Крыма с Россией, и в очередной раз заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.