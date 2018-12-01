Помпео: дата новой встречи лидеров США и КНДР пока не определена

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео не знает, когда состоится следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как он сообщил в субботу CNN, новый саммит может пройти в начале 2019 года.

"Я не знаю, надеюсь, что она состоится скоро. Мы упорно над этим работаем. Я думаю, что она состоится вскоре после начала нового года, но в настоящее время у меня нет никакой дополнительной информации", - сказал Помпео.

"Мы достигли хорошего прогресса. Не было запусков ракет, не было ядерных испытаний. Мы продолжаем обсуждать, как правильно сделать следующий шаг", - заявил госсекретарь, вновь отметив, что американская администрация продолжит санкционное давление до полной денуклеаризации КНДР.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп тогда обещал отказаться от проведения совместных с Южной Кореей военных учений. 22 июня Пентагон объявил о приостановке ряда учений с участием Южной Кореи в соответствии с итогами саммита в Сингапуре.