Меркель: лидеры G20 согласились с необходимостью реформирования ВТО

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран "большой двадцатки" согласились с необходимостью реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила в субботу журналистам в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель.

"Все согласны с тем, что ВТО должна быть реформирована. Это важная договоренность", - приводит ее слова агентство DPA.

Меркель также выразила оптимизм относительно того, что удастся выработать совместное заявление по итогам саммита. "Еще нужно приложить последние усилия, но я думаю, что мы сможем многого достигнуть", - сказала она. Канцлер рассчитывает, что "большая двадцатка" заявит о приверженности многостороннему сотрудничеству в решении глобальных проблем.

Одновременно она сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о своей обеспокоенности инцидентом в Керченском проливе и призвала избегать эскалации между РФ и Украиной, передает агентство Reuters.