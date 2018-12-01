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Саммит G20 в Аргентине

Меркель: лидеры G20 согласились с необходимостью реформирования ВТО

Канцлер Германии также не исключила того, что по итогам саммита может быть выработано совместное заявление

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран "большой двадцатки" согласились с необходимостью реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила в субботу журналистам в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель.

"Все согласны с тем, что ВТО должна быть реформирована. Это важная договоренность", - приводит ее слова агентство DPA.

Меркель также выразила оптимизм относительно того, что удастся выработать совместное заявление по итогам саммита. "Еще нужно приложить последние усилия, но я думаю, что мы сможем многого достигнуть", - сказала она. Канцлер рассчитывает, что "большая двадцатка" заявит о приверженности многостороннему сотрудничеству в решении глобальных проблем.

Одновременно она сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о своей обеспокоенности инцидентом в Керченском проливе и призвала избегать эскалации между РФ и Украиной, передает агентство Reuters.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияСаммит G20 в Аргентине
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