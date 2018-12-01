Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе. Об этом заявил в субботу президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи "двадцатки".

"Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО", - сказал он.

"Мы подтвердили обеспокоенность всех изменением климата", - добавил Макри.

Аргентинский лидер также отметил, что страны признают, что перед ними "много серьезных вызовов".

Агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что существующие разногласия по важным темам, таким как торговля, защита климата и миграция, "пришлось спрятать [в тексте заявления] за компромиссными формулами".

Совершенствование ВТО

В итоговой декларации завершившегося в субботу саммита "двадцатки" страны отметили, что система международной торговли и Всемирная торговая организация (ВТО) должны быть усовершенствованы.

"Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, [увеличения] производительности труда, инноваций, создания [новых] рабочих мест и развития. Мы понимаем, какой вклад многосторонняя торговая система внесла в достижение таких целей. [Однако] система в настоящее время не решает поставленных перед ней задач, и есть пространство для [ее] совершенствования", - полагают лидеры "двадцатки".

"Следовательно, - подчеркивают главы государств и правительств, - мы поддерживаем необходимую реформу ВТО, чтобы улучшить ее функционирование". "Мы изучим прогресс на нашем следующем саммите", - отмечается в документе.

Интенсификация экономического роста

Лидеры стран G20 также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста, чтобы преодолеть сохраняющиеся проблемы.

"Мы приветствуем сильный глобальный экономический рост и в то же время признаем, что он все в меньшей степени синхронизирован между странами, а некоторые ключевые риски, включая уязвимость сферы финансов и геополитические озабоченности, частично материализовались", - говорится в документе.

Лидеры отметили актуальность ряда текущих торговых вопросов. "Мы вновь подтверждаем нашу готовность использовать все инструменты для достижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и для снижения сопутствующих рисков, наращивая диалог и меры по укреплению доверия", - отмечается в декларации.

Лидеры "двадцатки" также призвали продолжать поддержку экономической деятельности и стабильности цен посредством соответствующей монетарной политики. Кроме того, они отметили важность применения гибкой фискальной политики, которая способствовала бы росту.

"Последовательная реализация структурных реформ укрепит потенциал роста", - убеждены лидеры.

Борьба с причинами массовой миграции

В итоговой декларации участники также отметили важность совместных действий для устранения причин, вынуждающих людей бежать из своих стран.

"Массовые передвижения беженцев являются предметом мировой обеспокоенности и имеют гуманитарные, политические, социальные и экономические последствия. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения основных причин перемещения и для ответа на гуманитарные нужды", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что лидеры приняли во внимание доклад по миграции и беженцам, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Мы рассмотрим, как продолжить диалог по этому вопросу под следующим председательством", - говорится в заявлении.

Ранее шерпа Аргентины в G20 Педро Вильягра Дельгадо отметил, что миграция будет "одним из самых сложных вопросов" саммита в Буэнос-Айресе.

Борьба с терроризмом

Кроме того, лидеры стран призвали к противодействию использованию интернета в террористических целях.

"Мы подтверждаем наше решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, - говорится в документе. - Мы привержены полному выполнению принятого в Гамбурге заявления лидеров стран G20 по борьбе с терроризмом [на саммите в 2017 году]".

"Мы намерены активизировать наши усилия по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Мы призываем цифровую индустрию работать сообща для противодействия использованию интернета и социальных сетей в террористических целях", - подчеркивается в декларации.

Страны Группы двадцати также заявили о намерении совместными усилиями совершенствовать опирающийся на общепринятые правила и нормы мировой порядок.

"Мы обновляем свою приверженность совместной работе в целях совершенствования базирующегося на правилах международного порядка, способного эффективно реагировать на быстро меняющийся мир", - отмечается в коммюнике.

Борьба с коррупцией

Группа двадцати также одобрила план действий по борьбе с коррупцией на предстоящие три года и взяла на себя обязательство вести практическое сотрудничество в этой сфере, в том числе в целях экстрадиции взяточников и возвращения украденных активов.

"Мы сохраняем приверженность предотвращению коррупции и борьбе с ней..." - заявляют лидеры "двадцатки". При этом Группа двадцати заверяет, что намерена делать такие шаги в этой области, которые позволят ей служить примером для других государств.

"Мы согласовали новый план действий на 2019-21 годы и поддержали принципы предотвращения коррупции... в государственных компаниях, а также предотвращения... конфликта интересов в государственном секторе [экономики]", - отмечается в коммюнике. "Двадцатка" выражает уверенность, что эти шаги будут способствовать увеличению транспарентности как в государственном, так и частном секторе экономики.

"Мы продолжим практическое сотрудничество в борьбе с коррупцией, в том числе соответствующее нашим обязательствам в рамках Группы двадцати. Мы детальнее рассмотрим увязку коррупции с другими экономическими преступлениями и пути борьбы с ними, в том числе посредством сотрудничества в деле возвращения лиц, разыскиваемых за такие правонарушения, а также украденных активов, в соответствии с международными обязательствами и [правилами] национальных юридических систем", - подчеркивают главы государств и правительств "двадцатки".

Они призывают "соответствующие международные организации" представить доклад по этим вопросам в рамках председательства Японии в "Большой двадцатке" в 2019 году.

Кроме того, в документе говорится, что участники саммита в Буэнос-Айресе выступают за то, чтобы "все страны Группы двадцати" эффективно выполняли Конвенцию ООН против коррупции, принятую в 2003 году, в том числе придали в рамках национальных законодательств характер уголовного преступления "подкупу иностранных должностных лиц".

Развитие чистой энергетики

Страны заявили и о приверженности развитию чистой энергетики. "Признаем ключевую роль энергетики в формировании нашего общего будущего и призываем к преобразованиям в этой сфере, которые сочетали бы ее развитие и сокращение парниковых газов в интересах движения к более экологически безопасной и транспарентной системе, а также укреплению сотрудничества в энергетике", - говорится в документе.

В то же время, как отмечается в 21 пункте заявления, "США подтвердили намерение выйти из Парижского соглашения по климату", но также заявили о приверженности экономическому росту и энергетической безопасности.

Лидеры "двадцатки" указали на возможность создания новых рабочих мест и экономического роста благодаря инвестициям в инфраструктуру более чистых и устойчивых источников энергетики, включая возобновляемые.

Поддержка бизнеса и борьба с неравенством

Помимо этого, страны обозначили намерение продолжить борьбу с неравенством, поддерживать малый и средний бизнес, а также создавать условия для получения образования.

"Мы будем содействовать мерам по стимулированию малого и среднего бизнеса и предпринимателей, сокращать гендерное неравенство и способствовать распространению цифровых технологий, поддерживать меры по защите потребителей, повышать качество государственного управления с помощью цифровых технологий", - говорится в декларации. "Мы осознаем всю важность взаимосвязи между торговлей и цифровой экономикой, продолжим разработку интеллектуальных машин, новых технологий и новых бизнес-платформ", - отмечается в заявлении.

"Инфраструктура является ключевым фактором экономического процветания, устойчивого развития и роста. Чтобы устранить постоянный дефицит в финансировании инфраструктурных проектов, мы подтверждаем нашу приверженность к привлечению частных средств", - заявили лидеры G20. "В соответствии с дорожной картой мы с нетерпением ожидаем прогресса в 2019 году - улучшения качества инфраструктуры", - подчеркивается в декларации.

В заявлении по итогам G20 также отмечается, что технологический прогресс должен принести экономическое процветание, новые профессии и улучшить стандарты жизни человека, но также появятся и новые трудности для бизнеса и государства. Кроме того, лидеры "двадцатки" подтвердили свою "приверженность делу создания справедливого и устойчивого будущего в сфере занятости с поддержкой достойного труда, профессиональной подготовки и развития навыков, перепрофилированием работников и улучшением условий труда, признавая важность социального диалога в этой сфере".

Лидеры стран Группы двадцати также отметили важность улучшений в сфере образования. "Доступ к образованию - это право человека и важная часть стратегии государства для развития процветающего и мирного сообщества. Мы подчеркиваем важность образования для девушек", - говорится в заявлении. В декларации подчеркивается, что страны признают необходимость внедрения инновационных методов обучения на всех уровнях образования.

Саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (30 ноября - 1 декабря) завершит председательство Аргентины, следующей страной, принимающей G20, станет Япония. Планируется, что встреча состоится в Осаке 28-29 июня 2019 года.